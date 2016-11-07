Кирсанов утвержден на посту главного тренера «Сибири»
Как сообщает официальный сайт «Сибири», Сергей Кирсанов утвержден на посту главного тренера команды.
Отмечается, что стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления.
«Таким образом, Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера с начала октября, отбросил приставку «и. о.», – говорится на официальном сайте «Сибири».
На данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. В следующем туре «Сибирь» 9 ноября на домашней арене сыграет с «Тамбовом».
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