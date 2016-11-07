Маррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира

Энди Маррэй Источник: Reuters

Британец Энди Маррэй в обновленном рейтинге ATP от 7 ноября обошел Новака Джоковича из Сербии и стал первой ракеткой мира.



Отметим, что россиянин Андрей Кузнецов в этом списке занимает 46-ю строчку, а его соотечественник Карен Хачанов поднялся на 52-ю позицию.



Рейтинг ATP

Версия от 7 ноября



1 (2). Энди Маррэй (Великобритания) – 11 185

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 780

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5115

4 (5). Милош Раонич (Канада) – 5050

5 (4). Кей Нисикори (Япония) – 4705

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

7 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3450

8 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 3300

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3215

10 (11). Томаш Бердых (Чехия) – 3060

…

46 (48). Андрей Кузнецов (Россия) – 970

52 (54). Карен Хачанов (Россия) — 873

55 (51). Михаил Южный (Россия) – 826

78 (79). Константин Кравчук (Россия) — 707



