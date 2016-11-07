Златан Ибрагимович: Думал, я один забил 25 тысяч голов в чемпионате Англии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой первый гол в ворота «Суонси», который стал 25000-м в истории АПЛ.



– Знали о том, что это 25-тысячный гол в истории премьер-лиги?

– Нет, не знал. Я думал, это я один забил 25 тысяч голов, — сказал Ибрагимович.



Напомним, команды встречались в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1, а 34-летний Ибрагимович оформил в этой игре дубль.



В следующем туре «МЮ» 19 ноября на домашней арене сыграет с лондонским «Арсеналом».