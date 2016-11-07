Златан Ибрагимович: Думал, я один забил 25 тысяч голов в чемпионате Англии
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой первый гол в ворота «Суонси», который стал 25000-м в истории АПЛ.
– Знали о том, что это 25-тысячный гол в истории премьер-лиги?
– Нет, не знал. Я думал, это я один забил 25 тысяч голов, — сказал Ибрагимович.
Напомним, команды встречались в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1, а 34-летний Ибрагимович оформил в этой игре дубль.
В следующем туре «МЮ» 19 ноября на домашней арене сыграет с лондонским «Арсеналом».
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 1:3 (0:3)
Голы
Погба 15 (0:1). Ибрагимович 21 (0:2). Ибрагимович 34 (0:3). ван дер Хоорн 69 (1:3).
Состав
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Моусон, Кингсли, Ранхель, Бриттон (Фер, 70), Роутледж (Бэрроу, 46), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Борха, Льоренте (Монтеро, 46)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Рохо, Джонс, Янг, Кэррик, Погба (Фосу-Менса, 90), Мата (Лингард, 81), Феллайни, Руни (Шнайдерлин, 89), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Ибрагимович, 76; Мата, 80
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
06 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция