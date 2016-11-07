«Терек» – «Зенит». КДК РФС рассмотрит использование громкой связи во время матча
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях
проведения матча 13-го тура чемпионата России «Терек» - «Зенит» (2:1).
- Мы рассмотрим нарушение регламента соревнований футбольным клубом «Терек» - имеется в виду, что весь матч на стадионе использовалось оборудование, громкая связь для поддержки команды. Также болельщики грозненского клуба использовали пиротехнику, - приводит слова Григорьянца ТАСС.
Напомним, петербургский «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Тереку» в Грозном со счетом 1:2.
В начале первого тайма сине-бело-голубых вывел вперед Роберт Мак. На 34-й минуте счет сравнял Беким Балай, а спустя четыре минуты албанец забил победный гол в ворота Михаила Кержакова. Форвард «Терека» с восемью забитыми мячами делит первое место в списке бомбардиров с Федором Смоловым из «Краснодара».
«Зенит» закончил матч в меньшинстве, на 92-й минуте Луиш Нету был удален за две желтые карточки.
Подопечные Мирчи Луческу потерпели первое поражение в чемпионате и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Чечни набрала 24 очка и вышла на третью позицию.
В 14-м туре премьер-лиги «Терек» 19 ноября сыграет в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция