Школьник умер на церемонии награждения победителей баскетбольного турнира под Омском

По информации Следственного управления СК РФ по Омской области, на церемонии награждения победителей соревнований по баскетболу в Красноярской средней общеобразовательной школе скончался подросток.



Отмечается, что во время мероприятия 16-летнему мальчику стало плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался. По предварительным данным, причиной смерти подростка стало заболевание сердца. Ранее он вместе с родителями обращался в лечебное учреждение.



Следственные органы СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку по факту гибели подростка.



