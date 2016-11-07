Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Школьник умер на церемонии награждения победителей баскетбольного турнира под Омском

Источник:  Следственный комитет РФКомментарии

По информации Следственного управления СК РФ по Омской области, на церемонии награждения победителей соревнований по баскетболу в Красноярской средней общеобразовательной школе скончался подросток.

Отмечается, что во время мероприятия 16-летнему мальчику стало плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался. По предварительным данным, причиной смерти подростка стало заболевание сердца. Ранее он вместе с родителями обращался в лечебное учреждение.

Следственные органы СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку по факту гибели подростка.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение