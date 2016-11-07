Бардзальи вывихнул плечо и не поедет в сборную Италии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзаильи получил травму в матче 12-го тура серии A с «Кьево» (2:1) на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.

На пятой минуте игры 35-летний игрок обороны неудачно приземлился на газон и вывихнул плечо.

«Он был сразу отвезен в больницу, где ему наложили на плечо защитный бандаж», – говорится в заявлении клуба.

Пока неизвестно, сколько времени придется пропустить Бардзальи, но он точно не сможет сыграть за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Лихтенштейном и товарищеском матче с Германией.

В нынешнем сезоне Бардзальи провел десять матчей в серии A. В 13-м туре чемпионата «Ювентус» сыграет с «Пескарой» на «Ювентус Стэдиум».