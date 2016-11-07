Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бардзальи вывихнул плечо и не поедет в сборную Италии

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзаильи получил травму в матче 12-го тура серии A с «Кьево» (2:1) на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.

На пятой минуте игры 35-летний игрок обороны неудачно приземлился на газон и вывихнул плечо.

«Он был сразу отвезен в больницу, где ему наложили на плечо защитный бандаж», – говорится в заявлении клуба.

Пока неизвестно, сколько времени придется пропустить Бардзальи, но он точно не сможет сыграть за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Лихтенштейном и товарищеском матче с Германией.

В нынешнем сезоне Бардзальи провел десять матчей в серии A. В 13-м туре чемпионата «Ювентус» сыграет с «Пескарой» на «Ювентус Стэдиум».

Матч

Кьево - Ювентус - 1:2 (0:0)

Голы

Манджукич 53 (0:1). Пеллисье 66 (1:1 - пен.). Пьянич 75 (1:2).

Состав

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Качиаторе, Сполли, Бирса (де Гузман, 76), Радованович, Хетемай, Иско (Пеллисье, 61), Гобби, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84)

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Лихтштайнер (Алвес, 84), Алекс, Бардзальи (Бонуччи, 5), Стураро, Пьянич, Эрнанес, Куадрадо, Манджукич, Игуаин (Эвра, 79)

Предупреждения:

Дайнелли, 31; Гобби, 34; Радованович, 45; де Гузман, 82; Качиаторе, 90 - Алекс, 40; Куадрадо, 48; Лихтштайнер, 65; Стураро, 80

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хет-трик Салаха принес победу «Роме» над «Болоньей»В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле разгромила «Болонью» со счетом 3:0.Серия А. 12-й тур. «Кьево» проиграл «Ювентусу», «Милан» победил «Палермо» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Италии.«Фиорентина» и «Сампдория» разошлись миромМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Сампдорией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Интер» обыграл «Кротоне», забив три мяча в концовкеМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Кротоне» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Интера».«Ювентус» вырвал победу у «Кьево»«Кьево» дома уступил «Ювентусу» (1:2) в 12-м туре чемпионата Италии.«Милан» обыграл «Палермо» и вышел на второе место в чемпионате ИталииМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Миланом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Милана».«Интер»: Через 48 часов мы объявим имя нового тренераМиланский «Интер» определился с новым главным тренером. Его имя клуб обещает объявить через двое суток.«Кьево» - «Ювентус». Барцальи вывихнул плечо и был замененЗащитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в начале матч чемпионата Италии против «Кьево». В результате его пришлось заменить.Баррека продлил контракт с «Торино»Левый защитник «Торино» Антонио Баррека продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.«Эмполи» разгромил «Пескару» благодаря дублю МаккаронеМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Пескарой» и «Эмполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Эмполи».«Челси» и «Арсенал» интересуются де ВреемГолландский защитник «Лацио» Стефан де Врей попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала», сообщает Goal.«Наполи» и «Лацио» сыграли вничьюФутболисты «Наполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Лацио» из Рима.«Торино» разгромил «Кальяри», Белотти сделал дубльМатч 12-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Торино».Александр Селихов: Было бы очень интересно попробовать свои силы в ЕвропыВратарь пермского «Амкара» Александр Селихов хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских клубов.Руководство «Интера» планирует вернуть в команду МоуриньюЖозе Моуринью по окончании сезона-2016/17 может вернуться на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Tuttosport.Пиоли – фаворит в борьбе за пост главного тренера «Интера»Новым главным тренером миланского «Интера», вероятнее всего, станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.Пиоли и Гарсия Тораль прибыли в Милан на переговоры с руководством «Интера»В Милан прибыли Стефано Пиоли и Марселино Гарсия Тораль, которые претендуют на пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Хиддинк откажется от переговоров с «Интером»Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, вероятнее всего, не займет пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клубаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.Массимо Каррера: Принял предложение красно-белых, потому что «Спартак» – российский «Ювентус»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о проблемах работы в России, а также пояснил, почему решил принять предложение от красно-белых минувшим летом.

Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Кьево
Кьевокалендарьстатистика
Андреа Бардзальи
Андреа Бардзальивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение