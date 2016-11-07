Бардзальи вывихнул плечо и не поедет в сборную Италии
Защитник «Ювентуса»
Андреа Бардзаильи получил травму в матче 12-го тура серии A с «Кьево» (2:1) на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.
На пятой минуте игры 35-летний игрок обороны неудачно приземлился на газон и вывихнул плечо.
«Он был сразу отвезен в больницу, где ему наложили на плечо защитный бандаж», – говорится в заявлении клуба.
Пока неизвестно, сколько времени придется пропустить Бардзальи, но он точно не сможет сыграть за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Лихтенштейном и товарищеском матче с Германией.
В нынешнем сезоне Бардзальи провел десять матчей в серии A. В 13-м туре чемпионата «Ювентус» сыграет с «Пескарой» на «Ювентус Стэдиум».
Матч
Голы
Манджукич 53 (0:1). Пеллисье 66 (1:1 - пен.). Пьянич 75 (1:2).
Состав
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Качиаторе, Сполли, Бирса (де Гузман, 76), Радованович, Хетемай, Иско (Пеллисье, 61), Гобби, Кастро, Флоро Флорес (Инглезе, 84)
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Лихтштайнер (Алвес, 84), Алекс, Бардзальи (Бонуччи, 5), Стураро, Пьянич, Эрнанес, Куадрадо, Манджукич, Игуаин (Эвра, 79)
Предупреждения:
Дайнелли, 31; Гобби, 34; Радованович, 45; де Гузман, 82; Качиаторе, 90 - Алекс, 40; Куадрадо, 48; Лихтштайнер, 65; Стураро, 80
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция