Президент «Оренбурга» Василий Столыпин: Евдокимова не осуждаю – он защитил команду и Воробьева
Президент «Оренбурга»
Василий Столыпин считает, что на пресс-конференции после матча 13-го тура
премьер-лиги с «Краснодаром» (3:3) главный тренер команды Роберт Евдокимов защитил
команду, отвечая на вопрос краснодарского журналиста.
Напомним, Евдокимову был задан вопрос, не стыдно ли ему «за тот цирк, который команда «Оренбург», и в
частности господин Воробьев, устроили в последние десять минут». На
пресс-конференции Евдокимов дал корректный ответ, а по ее окончании высказался
в адрес журналиста и его коллег с использованием нецензурных выражений.
«В этой ситуации мы разберемся, но я не осуждаю Евдокимова –
он встал на защиту команды и Воробьева. Это нормально, это правильно. Вопрос
был задан некорректно, даже провокационно. Сначала тренер ответил жестко, но
сдерживал себя, а потом уже эмоции возобладали», – приводит ТАСС слова
Столыпина.
Добавим, что журналисту не понравилось, что игроки «Оренбурга» тянули время в конце матча.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
«Я не хотел провоцировать Евдокимова». Журналист – о перепалке с тренером
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция