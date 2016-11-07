Президент «Оренбурга» Василий Столыпин: Евдокимова не осуждаю – он защитил команду и Воробьева

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что на пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (3:3) главный тренер команды Роберт Евдокимов защитил команду, отвечая на вопрос краснодарского журналиста.

Напомним, Евдокимову был задан вопрос, не стыдно ли ему «за тот цирк, который команда «Оренбург», и в частности господин Воробьев, устроили в последние десять минут». На пресс-конференции Евдокимов дал корректный ответ, а по ее окончании высказался в адрес журналиста и его коллег с использованием нецензурных выражений.

«В этой ситуации мы разберемся, но я не осуждаю Евдокимова – он встал на защиту команды и Воробьева. Это нормально, это правильно. Вопрос был задан некорректно, даже провокационно. Сначала тренер ответил жестко, но сдерживал себя, а потом уже эмоции возобладали», – приводит ТАСС слова Столыпина.

Добавим, что журналисту не понравилось, что игроки «Оренбурга» тянули время в конце матча.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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