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Сергей Федоров: ЦСКА не теряет надежды догнать СКА

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о выступлении команды в регулярном чемпионате КХЛ.

– У нас рабочая атмосфера и ситуация. Мы стремимся к улучшению наших основных показателей: игра в равных и неравных составах. Надежды догнать СКА не теряем. Это можно сделать за счет того, о чем я говорил. И, конечно, поменьше удаляться, – приводит слова Федорова «Спортфакт».

Напомним, после 28 матчей в турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет на втором месте, отставая от СКА, который имеет игру в запасе, на четыре очка.

Ближайший матч москвичи проведут 9 ноября в Подольске против «Витязя», подопечные Олега Знарка в Москве встретятся с «Динамо».

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