Погибший во Владимире юный боксер перенес ранее тяжелую травму головы и кому

Официальный представитель регионального управления СК РФ Ирина Минина заявила, что на соревнованиях во Владимире юный боксер до занятий этим видом спорта попал в ДТП и перенес кому.

Ранее на официальном сайте СК РФ сообщалось, что «мальчик почувствовал себя плохо, у него начались судороги, врачи, дежурившие на соревновании, пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Прибывшие на место специалисты «Скорой медицинской помощи» приняли меры к реанимации подростка, однако положительного результата они не принесли, несовершеннолетний умер в реамобиле».

«Следствие установило, что у него несколько лет назад была очень серьезная травма головы – после ДТП. Даже находился в коме. Насколько я знаю, ребенок этот всегда был очень активным. До бокса он занимался футболом, потом он занимался в другой секции – тоже боксом. Но он не постоянно занимался боксом – в течение года, в школе единоборств в Юрьевце, он несколько месяцев позанимался, в январе прошлого года, потом сделал перерыв, вот пришел снова...

Тренер, насколько я знаю, ничего не знал... Вел себя ребенок абсолютно нормально на тренировках... Более того, ребенок был допущен и к занятиям, и к соревнованиям», – цитирует Минину агентство РИА «Новости».

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