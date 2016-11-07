Каммаллери, Тэйвс и Кинкейд признаны звездами дня в НХЛ

Форвард «Нью-Джерси» Майк Каммаллери назван первой звездой воскресенья в НХЛ.

34-летний канадец забросил три шайбы в ворота «Каролины». Эти голы стали для Каммаллери первыми в сезоне.

Второй звездой дня выбран форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс. В матче с «Далласом» (4:3 OT) 28-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Теперь на счету капитана «черных ястребов» 10 (3+7) очков в 13 матчах.

Третьей звездой стал голкипер «Нью-Джерси» Кейт Кинкейд, отразивший 33 из 34 бросков игроков «Каролины». Отметим, что 27-летний американец проводил второй матч в сезоне.