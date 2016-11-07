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Наталья Бестемьянова: Кто-то не досмотрел за диетой Липницкой, она очень похудела

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги завершившегося в Москве третьего этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком».

«В последний сезон мы были расстроены теми результатами, которые показывали в танцах. Но победа пары Боброва/Соловьев смотрится как началом восхождения на мировую арену. Однозначно, что дома и стены помогают. Но здесь была абсолютно чистая победа. Они откатались изумительно. Видимо ребята работали день и ночь. Хотя им на руку сыграли американской пары. Но на лаврах почивать не стоит. Нужно продолжать трудиться.

Жаль было Липницкую. У нее вроде свело ногу. Но это нонсенс. Кто-то видимо просто не досмотрел за диетой. Она очень похудела, всем это видно», – сказала Бестемьянова в эфире радиостанции «Спорт FM».

Напомним, в субботу 18-летняя Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы ноги и смогла завершить ее после паузы. Ранее она снялась с этапа Skate America в Чикаго.

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