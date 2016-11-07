Франк Рибери: В матче с «Боруссией» нам придется столкнуться с большим давлением
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 11-го тура Бундеслиги.
«Это будет очень интересная встреча. Каждый игрок в нашей команде осознает, насколько важен матч с этим противником. Конечно, в таких играх тебе приходится столкнуться с большим давлением. Но я считаю, что «Баварии» нужно сыграть также, как и всегда», – приводит слова Рибери TZ.
Напомним, встреча между командами состоится 19 ноября на домашней арене дортмундского клуба.
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