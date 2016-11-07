Маррэй возглавил чемпионскую гонку ATP
Победитель парижского турнира серии «Мастерс» британец Энди Маррэй возглавил чемпионскую гонку АТР. Ее новая версия была опубликована сегодня.
Напомним, Маррэй, впервые в карьере ставший первой ракеткой мира, в финале парижского турнира взял верх над американцем Джоном Изнером со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
Второй в чемпионской гонке серб Новак Джокович, третий - швейцарец Стэн Вавринка.
Лучший из россиян Андрей Кузнецов - на 46-й строчке.
Чемпионская
гонка ATP
Версия от 7 ноября
2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10780
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5115
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 5050
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4705
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3625
7 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3450
8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) - 3300
9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3215
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060
...
46 (47).
Андрей Кузнецов (Россия) - 970
52 (51). Карен Хачанов (Россия) - 873
55 (56). Михаил Южный (Россия) - 826
78 (76). Константин Кравчук (Россия) - 707