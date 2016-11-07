Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маррэй возглавил чемпионскую гонку ATP

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победитель парижского турнира серии «Мастерс» британец Энди Маррэй возглавил чемпионскую гонку АТР. Ее новая версия была опубликована сегодня.

Напомним, Маррэй, впервые в карьере ставший первой ракеткой мира, в финале парижского турнира взял верх над американцем Джоном Изнером со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Второй в чемпионской гонке серб Новак Джокович, третий - швейцарец Стэн Вавринка.

Лучший из россиян Андрей Кузнецов - на 46-й строчке.

Чемпионская гонка ATP
Версия от 7 ноября

1 (2). Энди Маррэй (Великобритания) - 11185 очков
2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10780
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5115
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 5050
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4705
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3625
7 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3450
8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) - 3300
9 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3215
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060
...

46 (47). Андрей Кузнецов (Россия) - 970
52 (51). Карен Хачанов (Россия) - 873
55 (56). Михаил Южный (Россия) - 826
78 (76). Константин Кравчук (Россия) - 707

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираМаррэй обошел Джоковича в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мираБританец Энди Маррэй в обновленном рейтинге ATP от 7 ноября обошел Новака Джоковича из Сербии и стал первой ракеткой мира.Маррэй выиграл турнир в Париже, обыграв в финале ИзнераФинальный матч турнира серии «Мастерс» в Париже между британцем Энди Маррэем и американцем Джоном Изнером завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:7 (4), 6:4 в пользу Маррэя.Король в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мираКороль в паутине. Как Джокович лишился звания первой ракетки мираВ понедельник, 7 ноября ATP-тур получит нового формального лидера в лице британца Энди Маррэя.Изнер обыграл Чилича и вышел в финал турнира в ПарижеМатч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Изнера.Маррэй в понедельник станет первой ракеткой мираМаррэй в понедельник станет первой ракеткой мираБританский теннисист Энди Маррэй 7 ноября впервые в карьере возглавит рейтинг-лист ATP.Раонич стал соперником Маррэя по полуфиналу турнира в ПарижеКанадец Милош Раонич вышел в полуфинал представительного теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.Тим стал последним участником итогового турнира ATPАвстрийский теннисист Доминик Тим стал последним восьмым участником итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который в ноябре пройдет в Лондоне.Маррэй обыграл Бердыха и вышел в полуфинал турнира в ПарижеМатч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между британцем Энди Маррэем и чехом Томашем Бердыхом завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (9), 7:5 в пользу Маррэя.Джокович проиграл Чиличу в Париже и может лишиться первого места в рейтинге АТРМатч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2) в пользу Чилича.Изнер обыграл Сока и вышел в полуфинал турнира в ПарижеМатч 1/4 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Париже между американцами Джоном Изнером и Джеком Соком завершился победой Изнера. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 4:6, 6:4.Чилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATPЧилич обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATPХорватский теннисист Марин Чилич обыграл в 1/8 финала турнира в Париже бельгийца Давида Гоффена и стал седьмым представителем, квалифицировавшимся на Итоговый турнир ATP.Джокович лидирует в чемпионской гонке АТР, Кузнецов – 47-йОбнародована новая версия чемпионской гонки АТР. Лидирует сербский теннисист Новак Джокович.Чилич вошел в топ-10 рейтинга АТР, лидирует ДжоковичОбнародована новая версия рейтинга АТР. По итогам недели лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович.Маррэй выиграл турнир в Вене, обыграв в финале ТсонгаФинальный матч турнира в Вене между британцем Энди Маррэем и французом Жо-Уилфридом Тсонга завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (6).Чилич обыграл Нисикори в финале турнира в БазелеФинальный матч турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и японцем Кеи Нисикори завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (5) в пользу Чилича.Чилич обыграл Зверева и вышел в финал турнира в БазелеМатч 1/2 финала турнира АТР в Базеле между хорватом Марином Чиличем и немцем Мишей Зверевым завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Чилича.Нисикори обыграл Мюллера и вышел в финал турнира в БазелеПолуфинал турнира АТР в Базеле между японцем Кеи Нисикори и представителем Люксембурга Жилем Мюллером завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 7:6 (3), 6:3 в пользу Нисикори.Маррей сыграет против Феррера в полуфинале турнира в ВенеШотландский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона евро.Хачанов уступил Карловичу в четвертьфинале турнира в ВенеРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал представительного турнира в австрийской Вене, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона евро.Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в БазелеМатч 1/4 финала турнира АТР в Базеле между немцем Мишей Зверевым и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 5:7, 6:1 в пользу Зверева.
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Энди Маррэй
Энди Маррэйвсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение