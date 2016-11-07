Юрген Клопп: Пока нам нечего праздновать, в «Ливерпуле» ты просто обязан играть хорошо
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп прокомментировал матч 11-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:1)
на стадионе «Энфилд».
«Счет создает впечатление, что все было легко, но он стал результатом большой проделанной работы. Замечательный итог и потрясающая игра.
Но в субботу был неплох «Челси», «Манчестер Сити» был неплох против «Барселоны», «Арсенал» показывает отличное движение, еще есть и «Тоттенхэм». Поэтому нам нужно играть хорошо.
Хороший результат и игра помогают в плане уверенности. Теперь игроки разъедутся по всему миру, и мы надеемся, что они вернутся без травм перед важным матчем с «Саутгемптоном».
Пока нам нечего праздновать. Когда ты надеваешь красную майку «Ливерпуля», ты берешь на себя ответственность играть хорошо. И пока все в порядке», – приводит BBC слова Клоппа.
Напомним, в матче с «Уотфордом» дубль сделал Садьо Мане, по голу забили Филиппе Коутиньо. Эмре Джан, Роберто Фирмино и Джорджиньо Вейналдум.
Благодаря этой победе «Ливерпуль» ушел на перерыв единоличным лидером премьер-лиги.
Матч
Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)
Голы
Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0). Янмат 75 (5:1). Вейналдум 90 (6:1).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Эжария, 87), Мане (Вейналдум, 63), Лаллана (Старридж, 71), Лейва, Хендерсон, Фирмино
Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Холебас, Бритос, Кабул, Янмат, Перейра (Суньига, 86), Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Игало, Дини, Амрабат
Предупреждения:
Вейналдум, 88 - Холебас, 56; Бритос, 80
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция