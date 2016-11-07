Юрген Клопп: Пока нам нечего праздновать, в «Ливерпуле» ты просто обязан играть хорошо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч 11-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:1) на стадионе «Энфилд».

«Счет создает впечатление, что все было легко, но он стал результатом большой проделанной работы. Замечательный итог и потрясающая игра.

Но в субботу был неплох «Челси», «Манчестер Сити» был неплох против «Барселоны», «Арсенал» показывает отличное движение, еще есть и «Тоттенхэм». Поэтому нам нужно играть хорошо.

Хороший результат и игра помогают в плане уверенности. Теперь игроки разъедутся по всему миру, и мы надеемся, что они вернутся без травм перед важным матчем с «Саутгемптоном».

Пока нам нечего праздновать. Когда ты надеваешь красную майку «Ливерпуля», ты берешь на себя ответственность играть хорошо. И пока все в порядке», – приводит BBC слова Клоппа.

Напомним, в матче с «Уотфордом» дубль сделал Садьо Мане, по голу забили Филиппе Коутиньо. Эмре Джан, Роберто Фирмино и Джорджиньо Вейналдум.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» ушел на перерыв единоличным лидером премьер-лиги.