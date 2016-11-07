Журналист Адам Зубайраев: Во время матча «Терек» – «Зенит» микрофон был не у Кадырова

Журналист Адам Зубайраев рассказал о том, кто кричал в микрофон во время встречи 13-го тура РФПЛ «Терек» - «Зенит» (2:1).

Коллеги, вчера вовремя матча микрофон был не у Кадырова. Выкрики не были оскорбительными. Диктор и впредь будет поддерживать команду. — Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) 7 ноября 2016 г.

- Коллеги, вчера во время матча микрофон был не у Кадырова. Выкрики не были оскорбительными. Диктор и впредь будет поддерживать команду, - написал Зубайраев в своем твиттере.

Напомним, 7 ноября глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит использование громкой связи во время матча «Терек» - «Зенит», в котором грозненцы одержали победу со счетом 2:1.

В составе сине-бело-голубых единственный гол забил Роберт Мак, за чеченский клуб дважды отличился Беким Балай. «Зенит» закончил матч в меньшинстве, на 92-й минуте Луиш Нету был удален за две желтые карточки.

Подопечные Мирчи Луческу потерпели первое поражение в чемпионате и остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Чечни набрала 24 очка и вышла на третью позицию.

В 14-м туре премьер-лиги «Терек» 19 ноября сыграет в Томске с «Томью», а «Зенит» днем позже примет в Санкт-Петербурге «Крылья Советов».