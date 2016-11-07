Российский вратарь «Леганеса» Королев: В Европе дают больше свободы, а в России сразу же заставляют играть во взрослый футбол

20-летний российский голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал о своем переезде в чемпионат Испании, а также поведал, чем отличается РФПЛ от Примеры.



– После завершения учебы в академии «Зенита» у меня появился вариант с переездом в Испанию. Оставаться в «Зените» смысла особого не было на тот момент, потому что на меня тогда не особо рассчитывали. И тренеры мне сказали, что если есть вариант с заграницей, то стоит попробовать. Тем более Испания – футбольная страна. Приехал в «Алькобендас» и остался там на два сезона. Ездил затем на просмотр и в Италию, и Франция была.



– В России на тот момент никаких вариантов не было? Или даже не стали их рассматривать?

– На самом деле, когда появился вариант попробовать себя в Испании, я ничего даже больше и не рассматривал, хотел себя попробовать там: мне было очень интересно, хотелось проверить себя, понять, на что способен.



– Менталитет менталитетом, а в чем главное отличие футбольных миров России и Испании?

– Мне кажется, в Испании с самого детства дают больше свободы в плане тренировок и выбора действий. Можно заметить, что когда юниорские российские команды играют на международных турнирах, то выступают очень прилично, что я лично наблюдал. А вот когда доходят до уровня молодежных составов, то образуется какой-то провал. Лично мое мнение, что в Европе дают больше свободы в плане импровизации и так далее, не загоняют в рамки. В России же заставляют играть сразу во взрослый футбол, сразу какие-то схемы, «должен играть так и так». Индивидуально игроки развиваются хуже. А у них с детства дают больше свободы, отсюда и большее количество талантов. Плюс, когда попадают на уровень молодежки, их часто подключают к занятиям с первой командой, постоянно в товарищеских матчах берут футболистов с молодежек, ставят в состав, наигрывают. Понимают, что это их будущее, поэтому ребятами нужно активно заниматься. К сожалению, у нас молодежь подключают намного меньше, и это влияет на общую картину, – сказал Королев в интервью агентству «Р-Спорт».



Дар Королев – воспитанник омского футбола. В сезоне 2012-13 он занимался в Академии «Зенита», после чего уехал в Западную Европу в поисках нового клуба.



Россиянин был на просмотре в клубах Италии и Франции, но в итоге приглянулся скаутам из Испании. Королев попал прошедшей весной на просмотр в клуб «Леганес» из ближайшего пригорода Мадрида. Клуб из Сегунды остался доволен молодым российским вратарем и подписал с ним контракт уже в качестве клуба Примеры.