Андрей Будогосский: Просьба «Спартака» отстранить Иванова? Клубы не могут вмешиваться в назначение арбитров

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ «Факел» – «Луч-Энергия».

«Реабилитирован ли Иванов? Он же не преступник, чтобы его реабилитировать. Арбитр ФИФА, который входит в группу судей, потенциально пригодных для участия в чемпионате мира, должен просто так сидеть? Нет, конечно. Иванов должен работать. Если футболист плохо играет, то его переводят в дубль. Если арбитр допускает ошибки в РФПЛ, он все равно будет судить, но уже в ФНЛ.



Если и там судья продолжит ошибаться, то опустится еще ниже. Такой порядок установлен с 2011 года. А что касается «Спартака», который просил отстранить Иванова до конца сезона, то существует порядок, согласно которому клубы не могут вмешиваться в назначение арбитров», – цитирует Будогосского «Чемпионат».



Напомним, после матча «Зенит» – «Спартак» (4:2) исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев заявил, что Иванову следует отдохнуть и поработать на играх ФНЛ.



Позже «Спартак» выступил с официальным заявлением, попросив отстранить Иванова от работы до конца нынешнего сезона.





