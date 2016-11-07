Вальтер Мадзарри: Можно проиграть на «Энфилде», но не так, как мы

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Мадзарри подвел итоги поражения от «Ливерпуля» (1:6) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

«Можно проиграть в гостях «Ливерпулю», но мы не имели права проигрывать таким образом.

Это будет уроком на будущее. Матч многому научил меня, как и поражения от «Бернли» (0:2).

К следующему матчу мы станем лучше и после международной паузы покажем другую игру.

Травма Эурелио Гомеса? Что-то с коленом, но я не знаю, насколько она серьезна. Не уверен, вывих это или ушиб», – приводит BBC слова Мадзарри.

Напомним, после 11 туров «Уотфорд» занимает восьмое место, отставая на три очка от «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

В 12-м туре 19 ноября «Уотфорд» примет «Лестер» на «Викарэдж Роуд».