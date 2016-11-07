Вальтер Мадзарри: Можно проиграть на «Энфилде», но не так, как мы
Главный тренер «Уотфорда»
Вальтер Мадзарри подвел итоги поражения от «Ливерпуля» (1:6) в матче 11-го тура
премьер-лиги на стадионе «Энфилд».
«Можно проиграть в гостях «Ливерпулю», но мы не имели права проигрывать таким образом.
Это будет уроком на будущее. Матч многому научил меня, как и поражения от «Бернли» (0:2).
К следующему матчу мы станем лучше и после международной паузы покажем другую игру.
Травма Эурелио Гомеса? Что-то с коленом, но я не знаю, насколько она серьезна. Не уверен, вывих это или ушиб», – приводит BBC слова Мадзарри.
Напомним, после 11 туров «Уотфорд» занимает восьмое место, отставая на три очка от «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».
В 12-м туре 19 ноября «Уотфорд» примет «Лестер» на «Викарэдж Роуд».
Матч
Ливерпуль - Уотфорд - 6:1 (3:0)
Голы
Мане 27 (1:0). Коутиньо 30 (2:0). Джан 43 (3:0). Фирмино 57 (4:0). Мане 60 (5:0). Янмат 75 (5:1). Вейналдум 90 (6:1).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Коутиньо (Эжария, 87), Мане (Вейналдум, 63), Лаллана (Старридж, 71), Лейва, Хендерсон, Фирмино
Уотфорд: Гомес (Пантилимон, 33), Холебас, Бритос, Кабул, Янмат, Перейра (Суньига, 86), Бехрами (Уотсон, 61), Капу, Игало, Дини, Амрабат
Предупреждения:
Вейналдум, 88 - Холебас, 56; Бритос, 80
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция