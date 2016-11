Team NP стала победителем американской квалификации к ESL One Genting

Virtus.Pro пробилась на LAN-финал ESL One Genting Российский коллектив Virtus.Pro выиграл европейскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm Корейская команда Team Ballistix выиграла Heroes of the Storm Fall Global Championship 2016.