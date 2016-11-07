Team NP стала победителем американской квалификации к ESL One Genting
Команда Team NP выиграла американскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.
В финале отборочных Team NP победила коллектив compLexity Gaming со счетом 3:0.
Победителем европейской квалификации стала Virtus.pro. Напомним, что прямые приглашения на турнир получили Digital Chaos, Wings Gaming и команда fnatic из Малайзии.
Финальная часть ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января. Призовой фонд составит 250 000 долларов.
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