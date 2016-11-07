Вадим Евсеев: После пропущенного с пенальти мяча ребята не опустили руки
Тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал выездную ничью с ЦСКА (2:2) в 13-м туре чемпионата России.
- Мы набрали очки с чемпионом, поэтому, естественно, довольны, - сказал Евсеев. - Если учесть еще то обстоятельство, что команда «Амкар» тут, если я не ошибаюсь, за 12 игр не набирала ни одного очка, конечно, для нас это положительный результат.
Высокая результативность в первом тайме - ожидали такого начала
игры?
Как мы могли ожидать такого начала? Мы готовились как всегда играть плотно и организовано. Но мы пропустили на том, о чем мы и говорили своим игрокам: пас идет от защитника на Фернандеса. Но наши игроки не перестроились - один не успел, второй прибежал но… Поставили одиннадцатиметровый удар и нам забили. Было тяжело, но ребята не опустили руки, ребята стали играть. В таких условиях непросто, конечно, пришлось - в снег мы еще не играли в этом году. Что касается забитых нами мячей - стандартные положения мы всегда наигрываем, и в этот раз так получилось, что хорошо мы завершили. А потом провели быструю атаку.
«Амкар» с 21 очком занимает шестое место. В 14-м туре пермяки в Москве сыграют со «Спартаком».
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция