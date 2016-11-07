Вадим Евсеев: После пропущенного с пенальти мяча ребята не опустили руки

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал выездную ничью с ЦСКА (2:2) в 13-м туре чемпионата России.

- Мы набрали очки с чемпионом, поэтому, естественно, довольны, - сказал Евсеев. - Если учесть еще то обстоятельство, что команда «Амкар» тут, если я не ошибаюсь, за 12 игр не набирала ни одного очка, конечно, для нас это положительный результат.

Высокая результативность в первом тайме - ожидали такого начала игры?

Как мы могли ожидать такого начала? Мы готовились как всегда играть плотно и организовано. Но мы пропустили на том, о чем мы и говорили своим игрокам: пас идет от защитника на Фернандеса. Но наши игроки не перестроились - один не успел, второй прибежал но… Поставили одиннадцатиметровый удар и нам забили. Было тяжело, но ребята не опустили руки, ребята стали играть. В таких условиях непросто, конечно, пришлось - в снег мы еще не играли в этом году. Что касается забитых нами мячей - стандартные положения мы всегда наигрываем, и в этот раз так получилось, что хорошо мы завершили. А потом провели быструю атаку.

«Амкар» с 21 очком занимает шестое место. В 14-м туре пермяки в Москве сыграют со «Спартаком».