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Леонид Трахтенберг: В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о планах столичного клуба на время паузы в РФПЛ в связи с матчами национальных сборных.

«В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры. Нам предстоят пять выходных, а затем возобновится тренировочный процесс» – цитирует Трахтенберга «Чемпионат».

На данный момент подопечные Массимо Карреры занимают первую строчку в таблице РФПЛ, набрав после 13-ти туров 31 балл. Ближайший преследователь столичного клуба «Зенит» уступает красно-белым три очка.

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