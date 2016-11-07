Леонид Трахтенберг: В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о планах столичного клуба на время паузы в РФПЛ в связи с матчами национальных сборных.



«В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры. Нам предстоят пять выходных, а затем возобновится тренировочный процесс» – цитирует Трахтенберга «Чемпионат».



На данный момент подопечные Массимо Карреры занимают первую строчку в таблице РФПЛ, набрав после 13-ти туров 31 балл. Ближайший преследователь столичного клуба «Зенит» уступает красно-белым три очка.