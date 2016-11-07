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Стал известен состав сборной России на Кубок наций

Источник:  Федерация регби РоссииКомментарии

Тренерский штаб сборной России по регби во главе с Александр Первухиным огласил список игроков, которые отправятся на Кубок наций.

Напомним, турнир состоится с 11 по 19 ноября в Гонконге.

Состав сборной России: Павел Бутенко, Рамиль Гайсин, Дмитрий Герасимов, Иннокентий Зыков, Евгений Елгин, Юрий Кушнарев, Алексей Михальцов, Валерий Морозов, Андрей Поливалов, Станислав Сельский, Денис Симпликевич, Владимир Суслов, Константин Узунов (все — «Енисей-СТМ»), Василий Артемьев, Азамат Битиев, Виктор Гресев, Владимир Руденко, Антон Рябов, Богдан Федотко, Валерий Цнобиладзе, Рушан Ягудин (все — «Красный Яр»), Герман Давыдов, Владимир Подрезов, Данила Чегодаев (все — «ВВА-Подмосковье»), Тагир Гаджиев («Кубань»), Сергей Чернышев («Слава-ЦСП»).


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