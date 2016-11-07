Михаил Костюков: Обидно, что не удержали победу
Полузащитник «Амкара» Михаил Костюков, автор второго гола в ворота ЦСКА (2:2) во встрече 13-го тура РФПЛ, поделился впечатлениями от игры.
- Какую задачу тренер ставил тебе перед матчем?
- Я вышел в нападении,
наконечником - моя задача была забить. Получилось. К сожалению, гол не стал
победным. Достаточно обидная ничья, при счете 2:1 пропустили «в раздевалку»,
причем на последней минуте. Ну ничего, будем двигаться дальше, впереди
«Спартак» - лидер. Будем готовиться к нему.
Результат встречи с
армейцами - это скорее успех или нет?
Мы каждую игру играем на победу… При счете 2:1 мы пропустили, поэтому… Хотя выездную ничью с ЦСКА можно занести в актив, но обидно, что мы не удержали победу.
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция