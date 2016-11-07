Михаил Костюков: Обидно, что не удержали победу

Полузащитник «Амкара» Михаил Костюков, автор второго гола в ворота ЦСКА (2:2) во встрече 13-го тура РФПЛ, поделился впечатлениями от игры.

- Какую задачу тренер ставил тебе перед матчем?

- Я вышел в нападении, наконечником - моя задача была забить. Получилось. К сожалению, гол не стал победным. Достаточно обидная ничья, при счете 2:1 пропустили «в раздевалку», причем на последней минуте. Ну ничего, будем двигаться дальше, впереди «Спартак» - лидер. Будем готовиться к нему.

Результат встречи с армейцами - это скорее успех или нет?

Мы каждую игру играем на победу… При счете 2:1 мы пропустили, поэтому… Хотя выездную ничью с ЦСКА можно занести в актив, но обидно, что мы не удержали победу.