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Томас Тухель: Обамеянг очень любит быть в центре внимания, как Роналду

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассказал о характере форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, отметив, что доволен его отношением к делу после санкций со стороны клуба.

Напомним, футболист был наказан руководством за отъезд в Италию без предупреждения. Игрок пропустил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:0).

«Этот футболист очень любит быть в центре внимания. Например, как Криштиану Роналду. Но я должен сказать, что Обамеянг отлично справляется со своими обязанностями. После наказания он отлично отреагировал на всю ситуацию. Надеюсь, что он больше не допустит подобных ситуаций», – приводит слова Тухеля Goal.

Отметим, что вернувшись в основу «Боруссии», Обамеянг оформил покер в матче 10-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (5:2).


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