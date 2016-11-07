Андрей Коваленко: После победы в «Кубке Карьяла» интерес к КХЛ возрастет, а НХЛ отойдет на второй план

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал победу сборной России на первом этапе «Еврохоккейтура» «Кубке Карьяла» в Хельсинки.

«От имени профсоюза поздравляю сборную России с безупречным выступлением на финском этапе Евротура, – сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru. – В начале регулярного чемпионата КХЛ в адрес российских хоккеистов раздавалось немало критики, где-то мы, возможно, стали недооценивать наш турнир. Даже журналисты в октябре на волне Кубка мира, заметил, все больше писали о событиях в регулярном чемпионате НХЛ, что в том числе нас, профсоюз КХЛ, не могло радовать.

И вот молодая сборная в Хельсинки доказала, что в нашем хоккейном хозяйстве есть много и положительных моментов. Думаю, что теперь интерес к КХЛ станет еще выше, тогда как НХЛ немного отойдет на второй план. Для России это нормальный процесс».

Напомним, сборная России одержала на «Кубке Карьяла» три победы и, не потеряв ни одного очка, впервые с 2011 года стала победителем турнира.