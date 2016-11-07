Сергей Веденееев: В очередной раз мы увидели, насколько медленная оборона у «Зенита»
Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Терека» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.
- Конечно, это поражение неожиданно. И очень расстроило меня. Ведь начало матча, быстро забитый гол и вообще то, как команда играла в первые минуты говорило о том, что «Зенит» может выиграть даже с крупным счетом. Потому что «Терек» выглядел как-то робко. Но потом произошло несколько вещей, которые вернули всех с небес на землю. В очередной раз мы увидели, насколько медленная оборона у «Зенита». Команда никак не может найти сочетание, защитники не могут войти в ритм. Потому что даже в матче с «Дандолком» разница в скорости ощущалась. И в игре с «Тереком» даже Кришито, лидер обороны, проигрывал нападающим забеги очень прилично. От этого все беды, все моменты, - цитирует Веденеева «Спортфакт».
Команда Мирчи Луческу с 28 очками занимает второе место, на три балла уступая лидирующему «Спартаку». В следующем туре «Зенит» 20 ноября сыграет дома с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция