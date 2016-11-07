Валерий Газзаев: Какие команды в РФПЛ способны достичь высоких целей? Чемпионат России неконкурентоспособен

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что на данный момент российским командам не под силу достичь успеха на международной арене.



«В свое время у меня действительно была великолепная команда. Команда будущего! Она могла ставить самые высокие цели в Лиге чемпионов. Все футболисты молодые: кому-то 19 лет, кому-то – 20 – 22, кому-то 23 – 24 года. Показательно, что весь российский костяк больше чем на десятилетие стал основным составом национальной сборной. Но потом многие игроки — Жо, Красич, Жирков, Олич, Вагнер Лав — уехали. И это тоже неслучайно, ведь у команды был правильный вектор развития, президент клуба полностью поддерживал мои идеи. Так вот, когда за твоими плечами есть определенные высокие достижения, то начинаешь ставить перед собой только самые высокие цели, причем на международном уровне.

Но будем объективны, какие команды в России способны их достичь? К сожалению, надо признать, что сейчас наш чемпионат в целом неконкурентоспособен. Лига ничего не делает, чтобы улучшать качество футбола. Построены красавцы-стадионы, а посещаемость все равно падает, за исключением отдельных матчей», – сказал специалист.

Напомним, вместе с ЦСКА Газзаев трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и однажды в Кубке УЕФА.