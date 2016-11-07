Клаудио Раньери: Я расстроен тем, что мы прервали домашнюю серию

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» (1:2) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр».

«Мы старались сыграть в свой футбол. Первый тайм получился неважным, второй – лучше.

Нам было нелегко. Возможно, причина в том, что мы много играем в Лиге чемпионов. Нам нужно поговорить друг с другом, чтобы найти решение. Я расстроен, потому что мы прервали нашу домашнюю серию.

Нам необходимо оставаться вместе, как это было в прошлом году, когда все получалось», – приводит BBC слова Раньери.

Напомним, проиграв «Вест Бромвичу», «Лестер» прервал 20-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. В последний раз до этого «лисы» проигрывали дома 26 сентября 2015 года в матче с «Арсеналом» (2:5).

После 11 туров действующие чемпионы Англии набрали 12 очков и занимают 14-е место.