Клаудио Раньери: Я расстроен тем, что мы прервали домашнюю серию
Главный тренер «Лестера»
Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» (1:2) в матче
11-го тура премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр».
«Мы старались сыграть в свой футбол. Первый тайм получился неважным, второй – лучше.
Нам было нелегко. Возможно, причина в том, что мы много играем в Лиге чемпионов. Нам нужно поговорить друг с другом, чтобы найти решение. Я расстроен, потому что мы прервали нашу домашнюю серию.
Нам необходимо оставаться вместе, как это было в прошлом году, когда все получалось», – приводит BBC слова Раньери.
Напомним, проиграв «Вест Бромвичу», «Лестер» прервал 20-матчевую беспроигрышную домашнюю серию. В последний раз до этого «лисы» проигрывали дома 26 сентября 2015 года в матче с «Арсеналом» (2:5).
После 11 туров действующие чемпионы Англии набрали 12 очков и занимают 14-е место.
Матч
Лестер Сити - Вест Бромвич - 1:2 (0:0)
Голы
Моррисон 52 (0:1). Слимани 55 (1:1). Филлипс 72 (1:2).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Хут (Ульоа, 87), Симпсон, Фукс, Кинг, Марез, Дринкуотер, Муса (Грэй, 67), Окадзаки (Варди, 46), Слимани
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Ньом, Эванс, МакАули Г., Филлипс (Гарднер, 83), Флетчер, Якоб, Брант, Моррисон (Робсон-Кану, 90), Рондон
Предупреждения:
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция