«Амур» подписал защитника Малевича и нападающего Назарова

«Амур» заключил контракты с защитником Владимиром Малевичем и форвардом Юрием Назаровым, сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Соглашения рассчитаны до конца сезона.

31-летний Малевич нынешний сезон КХЛ начал в «Югре». Он провел пять матчей, результативными действиями не отметился. Ранее защитник выступал за «Нефтехимик», «Витязь», «Торпедо», «Атлант» и ХК «Сочи». Всего в КХЛ он провел 189 матчей и набрал 36 очков (9+27).

23-летний Назаров этот сезон начал в составе клуба-партнера «Амура» в ВХЛ - «Сокол» (Красноярск). В 18 матчах он забросил 7 шайб и сделал 6 голевых передач. В КХЛ нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург». В его составе он в 53 матчах набрал 10 (6+4) очков.