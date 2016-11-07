Марио Балотелли: Отдал бы «Золотой мяч» Луису Суаресу

Форвард «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли назвал своего претендента на «Золотой мяч».

«В этом году награду выиграет либо Месси, либо Роналду. Но если честно, я бы отдал «Золотой мяч» Луису Суаресу», – приводит слова Балотелли Telefoot.

В этом году Роналду выиграл вместе с мадридским «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – Евро-2016. Месси, в свою очередь, стал финалистом Кубка Америки-2016 вместе со сборной Аргнетины, а также вместе с Суаресом выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.