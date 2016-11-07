На eSPORTconf Russia выступит продюсер киберспортивного отдела Mail.ru

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Анастасия Бабкина – старший продюсер отдела киберспорта компании Mail.ru.



Тема доклада: «Мир игровой индустрии через призму киберспорта». Имея обширный опыт в маркетинге, продажах и игровой индустрии, докладчик подробно раскроет тему прибыльности этих сфер благодаря их симбиозу на российском рынке.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.