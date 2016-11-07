Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Федоров: Ничушкин стал лучше понимать партнеров

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в игре нападающего Валерия Ничушкина.

«Улучшение игры Валерия - действительно тенденция. Он  стал лучше понимать партнеров и задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. Критика от Квартальнова? Каждый тренер имеет свои рычаги управления командой. Считаю, что это был рабочий момент. В моем понимании он должен был способствовать улучшению игры Валерия», - цитирует Федорова «Спортфакт».

Напомним, 21-летний форвард, ранее игравший в НХЛ за «Даллас», 20 сентября подписал контракт с армейским клубом сроком на два года.

В 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Ничушкин набрал 11 (5+6) очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Занковец будет утвержден главным тренером сборной КазахстанаГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец будет утвержден главным тренером сборной Казахстана на заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФК), которое состоится до конца года. Об этом сообщил ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.«Амур» подписал защитника Малевича и нападающего Назарова«Амур» заключил контракты с защитником Владимиром Малевичем и форвардом Юрием Назаровым, сообщается на официальном сайте хабаровчан.Андрей Коваленко: После победы в «Кубке Карьяла» интерес к КХЛ возрастет, а НХЛ отойдет на второй планГлава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал победу сборной России на первом этапе «Еврохоккейтура» «Кубке Карьяла» в Хельсинки.Сергей Федоров: ЦСКА не теряет надежды догнать СКАГенеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о выступлении команды в регулярном чемпионате КХЛ.В США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек СватошВ США скончался бывший нападающий «Авангарда» и сборной Словакии Марек СватошУшел из жизни известный словацкий хоккеист Марек Сватош, ранее выступавший за клубы НХЛ и КХЛ. Ему было 34 года.«Еще штук восемь забить в крышку». «Северсталь» тянется к уровню Кубка мира«Еще штук восемь забить в крышку». «Северсталь» тянется к уровню Кубка мираЧереповецкий клуб испытал на игроке и главном тренере главную «фишку» возрожденного турнира – нацепил на них микрофоны во время матчей.Дамир Гоянович: «Медвешчак» намерен продолжить выступление в КХЛПрезидент хорватского «Медвешчака» Дамир Гоянович прокомментировал возможный переезд переезде команды в Лондон.Михаил Кравец: Ребята соскучились по льдуТренер «Сочи» Михаил Кравец рассказал о том, как проходит тренировочный процесс в сочинской команде во время недельной паузы в чемпионате, связанной с проведением Кубка Карьяла.Валерий Белов: Календарь непростой, но все в таких жестких условияхГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал контрольную игру с московским «Динамо».Валерий Ничушкин: В эпизоде с моим голом швед немного ошибсяНападающий сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.«Мы – молодые, задорные. Все у нас нормально!» Что говорили наши игроки (видео)«Мы – молодые, задорные. Все у нас нормально!» Что говорили наши игроки (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Швеция (3:2) поговорил с хоккеистами нашей сборной.Стаффан Кронвалль: Шестеркин выступил классно, Сорокин так вообще феноменЗащитник сборной Швеции Стаффан Кронвалль поделился эмоциями от матча Кубка Карьяла против команды России.Гол Ничушкина принес сборной России победу над шведамиГол Ничушкина принес сборной России победу над шведамиВ субботу хоккеисты сборной России переиграли команду Швеции во втором матче Кубка Карьяла со счетом 3:2.Защитник Григорьев станет игроком «Адмирала»Защитник Михаил Григорьев в ближайшее время подпишет контракт с «Адмиралом», сообщает «Чемпионат».Московское «Динамо» обыграло «Витязь» в контрольном матчеМосковское «Динамо» в контрольной встрече взяло верх над «Витязем» (3:1).Дубль Кетова принес СКА победу над «Спартаком» в контрольном матчеПетербургский СКА обыграл «Спартак» в товарищеском матче, который прошел в рамках сбора в Новогорске.Илья Воробьев: Послечемпионское похмелье мы сняли очень хорошоГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев отметил, что неудачный старт команды в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ благотворно повлиял на ее выступление в дальнейшем.Терещенко восстановился после травмы и сыграет с «Витязем»Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко восстановился после травмы и в субботу примет участие в контрольной игре против подмосковного «Витязя».Денис Кокарев: Дадим бой СКАНападающий московского «Динамо» Денис Кокарев поделился ожиданиями от домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая пройдет 9 ноября.Роман Ротенберг: Матч СКА – «Динамо» будет посвящен юбилею отечественного хоккеяВице-президент СКА Роман Ротенберг раскрыл некоторые детали декабрьского домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкинвсе новости
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение