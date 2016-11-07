Сергей Федоров: Ничушкин стал лучше понимать партнеров

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в игре нападающего Валерия Ничушкина.

«Улучшение игры Валерия - действительно тенденция. Он стал лучше понимать партнеров и задачи, которые перед ним ставит тренерский штаб. Критика от Квартальнова? Каждый тренер имеет свои рычаги управления командой. Считаю, что это был рабочий момент. В моем понимании он должен был способствовать улучшению игры Валерия», - цитирует Федорова «Спортфакт».

Напомним, 21-летний форвард, ранее игравший в НХЛ за «Даллас», 20 сентября подписал контракт с армейским клубом сроком на два года.

В 15 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Ничушкин набрал 11 (5+6) очков.