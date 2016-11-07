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Bellator продолжит сотрудничество с Харитоновым, несмотря на поражение в дебютном поединке

Источник:  ТАССКомментарии

Разрыв контракта с российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым не входит в планы американского промоушена Bellator. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

«Мы понимаем, что это тяжелый вес, где одним ударом может все решиться, плюс у Сергея был достаточно длительный простой. Но независимо от этого, ответственность поражения с себя мы не снимаем. Конечно, Сергей вернется после работы над ошибками» – цитирует Корнилова ТАСС.

Напомним, в ночь на субботу Харитонов проиграл американцу Джейви Айяле тяжелым нокаутом на 16-й секунде первого раунда в дебютном поединке в Bellator. Позднее стало известно, что боец из России получил легкое сотрясение мозга.

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