Bellator продолжит сотрудничество с Харитоновым, несмотря на поражение в дебютном поединке

Разрыв контракта с российским бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым не входит в планы американского промоушена Bellator. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.



«Мы понимаем, что это тяжелый вес, где одним ударом может все решиться, плюс у Сергея был достаточно длительный простой. Но независимо от этого, ответственность поражения с себя мы не снимаем. Конечно, Сергей вернется после работы над ошибками» – цитирует Корнилова ТАСС.



Напомним, в ночь на субботу Харитонов проиграл американцу Джейви Айяле тяжелым нокаутом на 16-й секунде первого раунда в дебютном поединке в Bellator. Позднее стало известно, что боец из России получил легкое сотрясение мозга.

Харитонов и Магомедов проиграли, а Монсон хочет перемен. Обзор ММА за неделю