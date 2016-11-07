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Канунников из-за травмы пропустит не менее трех недель

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников пропустит не менее трех недель из-за травмы, сообщил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.

«У Канунникова надрыв полусухожильной мышцы бедра. Не меньше трех недель пропустит. По прежнему восстанавливаются после травм Руслан Камболов и Олег Кузьмин», - сказал Степанов.

Напомним, ранее Канунников был вызван в сборную России для подготовки к контрольным матчам с командами Румынии и Катара, но в субботу в матче 13-го тура чемпионата России с «Уфой» был заменен из-за повреждения.

В этом сезоне форвард в 12 матчах РФПЛ забил четыре мяча и отдал один голевой пас.

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