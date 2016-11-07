Тони Пулис: Филлипс мог забивать «Лестеру» гораздо больше

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис после победы над «Лестером» (2:1) высказался о результативности полузащитника Мэтта Филлипса и возможном усилении команды.

«Филлипс мог забивать гораздо больше, – приводит BBC слова Пулиса. – Уверенность в себе – это его проблема. А так у него есть все, чтобы стать очень хорошим игроком. Он обладает мощью, силой, техникой, его слабая сторона – это вера в себя. Он должен отбросить все сомнения.

У меня был разговор с китайскими владельцами клуба о приглашении в клуб хороших игроков в ближайшие трансферные окна. К нам пришел Шадли, это первоклассный игрок. На это и следует ориентироваться клубу».

Напомним, голы в ворота «Лестера» забили шотландцы Джеймс Моррисон и Мэтт Филлипс.

После 11 туров «Вест Бромвич» набрал 13 очков и занимает 11-е место в премьер-лиге.