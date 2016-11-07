Тони Пулис: Филлипс мог забивать «Лестеру» гораздо больше
Главный тренер «Вест
Бромвича» Тони Пулис после победы над «Лестером» (2:1) высказался о результативности
полузащитника Мэтта Филлипса и возможном усилении команды.
«Филлипс мог забивать гораздо больше, – приводит BBC слова Пулиса. – Уверенность в себе – это его проблема. А так у него есть все, чтобы стать очень хорошим игроком. Он обладает мощью, силой, техникой, его слабая сторона – это вера в себя. Он должен отбросить все сомнения.
У меня был разговор с китайскими владельцами клуба о приглашении в клуб хороших игроков в ближайшие трансферные окна. К нам пришел Шадли, это первоклассный игрок. На это и следует ориентироваться клубу».
Напомним, голы в ворота «Лестера» забили шотландцы Джеймс Моррисон и Мэтт Филлипс.
После 11 туров «Вест Бромвич» набрал 13 очков и занимает 11-е место в премьер-лиге.
Матч
Лестер Сити - Вест Бромвич - 1:2 (0:0)
Голы
Моррисон 52 (0:1). Слимани 55 (1:1). Филлипс 72 (1:2).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Хут (Ульоа, 87), Симпсон, Фукс, Кинг, Марез, Дринкуотер, Муса (Грэй, 67), Окадзаки (Варди, 46), Слимани
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Ньом, Эванс, МакАули Г., Филлипс (Гарднер, 83), Флетчер, Якоб, Брант, Моррисон (Робсон-Кану, 90), Рондон
Предупреждения:
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция