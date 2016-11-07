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Яна Егорян: Глупо негативно реагировать на ситуацию с продажей авто, подаренных за успехи на ОИ в Рио

Источник:  Лента.РуКомментарии

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в фехтовании на саблях Яна Егорян заявила, что не планирует продавать свой автомобиль, подаренный за успехи на ОИ в Рио-де-Жанейро.

– После Олимпиады состоялся торжественный прием в Кремле, олимпийским чемпионам вручили автомобили (BMW X6). Какова судьба вашего – не продали?
– Я активно езжу на BMW, при этому у меня есть еще и старый автомобиль. Поэтому я разрываюсь между ними: две машины мне не нужны. От старой я не могу избавиться, потому что очень ее люблю, а от новой не могу отказаться — все-таки подарок президента. На днях собираюсь купить зимнюю резину — ее, к сожалению, нам не подарили. На самом деле все спортсмены, которым презентовали машины, пытаются собраться вместе и глобально поехать «переобуваться» — может, нам удастся скидку выбить (смеется).

– Некоторые олимпийцы сразу после приема продали свои машины, и это вызвало волну критики. Как вы к этому относитесь?
– С пониманием. Глупо негативно реагировать на эту ситуацию. Давайте понимать, что у кого-то нет водительских прав, а другим важнее приобрести жилье, поэтому нужда заставляет продать даже «президентскую» машину. К тому же это большой автомобиль, он требует постоянных вложений: немалый налог и колоссальный расход бензина, – сказала спортсменка в интервью «Лента.ру».

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Егорян завоевала золотую медаль в личном первенстве, победив в финале россиянку Софью Великую. Также Яна завоевала золото в командном первенстве, в финале которого была повержена сборная Украины.

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