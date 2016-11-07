Андрей Будогосский: В матче ЦСКА – «Амкар» были проблемы, но сначала работу судей рассмотрит специальная комиссия
Глава департамента
судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что работа
судейской бригады во главе с Владимиром Сельдяковым на матче 13-го тура
премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» (2:2) будет рассмотрена контрольно-квалификационной
комиссией в среду.
«Как вы знаете, у нас создана специальная контрольно-квалификационная комиссия. Подобные матчи она будет рассматривать на своем заседании. Поэтому, согласитесь, что мне не корректно до решения комиссии давать какое-то официальное заключение.
Я был на игре, там есть определенные проблемы. Но мне хочется, чтобы сначала вынесла свой вердикт комиссия, заседание которой ориентировочно пройдет в среду», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.
Напомним, Сельдяков засчитал второй гол «Амкара», забитый полузащитником Михаилом Костюковым из офсайда.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)
Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул
Предупреждения:
Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73
Удаления:
нет - Огуде, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция