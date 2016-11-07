Андрей Будогосский: В матче ЦСКА – «Амкар» были проблемы, но сначала работу судей рассмотрит специальная комиссия

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что работа судейской бригады во главе с Владимиром Сельдяковым на матче 13-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» (2:2) будет рассмотрена контрольно-квалификационной комиссией в среду.

«Как вы знаете, у нас создана специальная контрольно-квалификационная комиссия. Подобные матчи она будет рассматривать на своем заседании. Поэтому, согласитесь, что мне не корректно до решения комиссии давать какое-то официальное заключение.

Я был на игре, там есть определенные проблемы. Но мне хочется, чтобы сначала вынесла свой вердикт комиссия, заседание которой ориентировочно пройдет в среду», – приводит «Р-Спорт» слова Будогосского.

Напомним, Сельдяков засчитал второй гол «Амкара», забитый полузащитником Михаилом Костюковым из офсайда.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча