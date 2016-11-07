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Альваро Мората: Устал быть игроком замены, который постоянно выходит и забивает

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората рассказал о своем психологическом состоянии, отметив, что недоволен решениями тренерского штаба.

«Устал быть игроком замены, который постоянно выходит и забивает. Конечно, я командный игрок, однако, как и у любого футболиста, у меня нет никакого настроения, когда я оказываюсь вне стартового состава», – цитирует игрока сборной Испании Marca.

Мората вернулся в «Реал» минувшим летом из «Ювентуса» за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес лондонский «Арсенал» и «Челси». Этой осенью подтвердилась информация, согласно которой «синие» были готовы выложить за нападающего 60 млн евро. Сам Мората заявил, что остался в стане мадридского клуба по просьбе Зинедина Зидана, который обещал ему постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Отметим, что лишь 5 матчей игрок начал в стартовом составе «сливочных».


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