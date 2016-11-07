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Занковец будет утвержден главным тренером сборной Казахстана

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец будет утвержден главным тренером сборной Казахстана на заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФК), которое состоится до конца года. Об этом сообщил ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.

«Заседание исполкома федерации должно состояться до конца года. Традиционно главный тренер «Барыса» работает и с национальной командой», – приводит «Р-Спорт» слова Каратаева.

47-летний Занковец возглавил «Барыс» 7 сентября после отставки Андрея Назарова. Ранее он работал в минском «Динамо» (2007), сборной Белоруссии (2010-2011) и ассистентом главного тренера «Авангарда» (2011-2015).

Напомним, по итогам чемпионата мира в Москве и Санкт-Петербурге сборная Казахстана покинула элитный дивизион и сыграет в дивизионе IA, турнир которого с 22 по 28 апреля пройдет в Киеве. Соперниками Казахстана станут сборные Украины, Венгрии, Польши, Австрии и Южной Кореи.

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