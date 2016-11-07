Хайдар Алханов: Игроки «Терека» за победу над «Зенитом» получат нормальные премиальные
Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов после победы над «Зенитом» (2:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России сообщил, что руководство клуба поощрит команду.
Напомним, грозненцы одержали волевую победу, дублем в их составе отметился албанский нападающий Беким Балай.
«Отдельно Балаю за дубль в ворота «Зенита» никаких поощрений не будет, но всей команде выделили нормальные премиальные», - цитирует Алханова «Чемпионат».
«Терек» с 24 очками поднялся на третье место. «Зенит», для которого поражение в Грозном стало первым в нынешнем чемпионате, с 28 баллами остался на второй строчке.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция