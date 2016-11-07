Эрик Кантона: Месси превратили в Джастина Бибера

Жерар Пике: Если бы «Золотой мяч» давали лучшему игроку мира, то Месси должен был бы получать его постоянно

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам каждого года должен доставаться форварду сине-гранатовых и сборной Аргентины Лионелю Месси.