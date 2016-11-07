Эрик Кантона: Месси превратили в Джастина Бибера
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался о новой прическе форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Может он хочет стать лидером музыкальной группы? Когда Лионель сделал себе татуировки, я не волновался за него. Но кто надоумил его поменять свой внешний вид? Этому человек должно быть стыдно. Нашего героя превратили в Джастина Бибера!», – цитирует экс-игрока сборной Франции Eurosport.
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