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Анисимов продлил результативную серию до 11 матчей

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Форвард «Чикаго» Артем Анисимов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 OT). Теперь результативная серия 28-летнего российского нападающего составляет 11 игр.

На пятой минуте третьего периода Анисимов забросил свою восьмую шайбу в сезоне и впервые в матче вывел «Чикаго» вперед (3:2), а в овертайме он поучаствовал в победном голе Мариана Хоссы.

Анисимов набрал 17 (8+9) очков и единолично возглавил список лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на четверг в гостях с «Сент-Луисом».

Матч

Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1 - бол.). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2 - мен.). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).

Место и дата

07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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