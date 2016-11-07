Анисимов продлил результативную серию до 11 матчей

Форвард «Чикаго» Артем Анисимов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 OT). Теперь результативная серия 28-летнего российского нападающего составляет 11 игр.

На пятой минуте третьего периода Анисимов забросил свою восьмую шайбу в сезоне и впервые в матче вывел «Чикаго» вперед (3:2), а в овертайме он поучаствовал в победном голе Мариана Хоссы.

Анисимов набрал 17 (8+9) очков и единолично возглавил список лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Следующий матч «Чикаго» проведет в ночь на четверг в гостях с «Сент-Луисом».