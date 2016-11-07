«Томь» потеряла Пульича и Чуперку до конца сезона

Игорь Акинфеев: Не в укор руководству, но хотелось бы видеть на скамейке больше людей, которые могут усилить игру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) высказался о неудачном выступлении команды в последнее время.