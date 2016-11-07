«Томь» потеряла Пульича и Чуперку до конца сезона
Пресс-атташе «Томи» Олег Игрушкин сообщил, что полузащитник Валерий Чуперка и защитник Анте Пульич из-за травм выбыли на долгий срок.
Напомним, Пульич получил повреждение колена в конце августа, а Чуперка не играл с середины сентября.
«К сожалению, у нас есть некоторые проблемы. В последних матчах у нас не принимали участие Анте Пульич и Валерий Чуперка. В этом году их участие в официальных матчах, к сожалению, исключено. Все остальные будут готовиться к ближайшему матчу с «Тереком», - цитирует Игрушкина «Р-Спорт».
После 13-ти туров команда Валерия Петракова занимает 15-е, предпоследнее место в таблице чемпионата России.
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