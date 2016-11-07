Мариан Хосса: Перед своим голом 2-3 раза терял шайбу
Форвард «Чикаго»
Мариан Хосса рассказал о своей победной шайбе в матче регулярного чемпионата
НХЛ с «Далласом» (4:3 OT), которая принесла ему
1100-е очко в НХЛ.
«Я в той смене раза два-три терял шайбу. Такого порой не бывает за всю игру. Мы отыграли в меньшинстве в овертайме, и я немного остыл, сидя на лавке больше обычного. Когда вышел, раза три ошибся. Очень расстроился. Но приятно, что все завершилось хорошо», – приводит слова Хоссы официальный сайт НХЛ.
Напомним, 37-летний словацкий нападающий проводит 19-й сезон в НХЛ и восьмой в «Чикаго». Ранее он также играл за «Оттаву», «Атланту», «Питтсбург» и «Детройт».
Матч
Чикаго - Даллас - 4:3 О.Т. (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Сегин (Ивз, Руссель), 15:34 (0:1 - бол.). Смит (Хэмьюс), 28:29 (0:2 - мен.). Кейн (Сибрук, Тэйвс), 30:24 (1:2). Тэйвс (Хосса, Кит), 43:39 (2:2). Анисимов (Кит, Тэйвс), 44:35 (3:2). Смит (Бенн Д., Клингберг), 58:40 (3:3). Хосса (Сибрук, Анисимов), 64:31 (4:3).
Место и дата
07 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция