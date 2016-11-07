Мариан Хосса: Перед своим голом 2-3 раза терял шайбу

Форвард «Чикаго» Мариан Хосса рассказал о своей победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 OT), которая принесла ему 1100-е очко в НХЛ.

«Я в той смене раза два-три терял шайбу. Такого порой не бывает за всю игру. Мы отыграли в меньшинстве в овертайме, и я немного остыл, сидя на лавке больше обычного. Когда вышел, раза три ошибся. Очень расстроился. Но приятно, что все завершилось хорошо», – приводит слова Хоссы официальный сайт НХЛ.

Напомним, 37-летний словацкий нападающий проводит 19-й сезон в НХЛ и восьмой в «Чикаго». Ранее он также играл за «Оттаву», «Атланту», «Питтсбург» и «Детройт».