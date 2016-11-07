Владимир Морозов: В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный город
Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.
– Почему вы на короткой воде плаваете успешнее, чем на длинной? Вы на короткой воде – наш русский Майкл Фелпс.
– Потому что большую часть плавательной карьеры я тренировался именно на короткой воде. В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный город. И туда у меня не было возможности добираться.
Первые пять лет я проплавал в бассейне 25 на 15 метров при школе №21. И в США большая часть сезона тоже проводится в коротком бассейне на 25 ярдов. Так вышло, что я заточен именно на короткую воду. Но считаю, что и на длинной воде еще не показал свой потенциал.
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