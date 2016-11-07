Владимир Морозов: Горжусь тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший победы на Кубке мира
Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.
– Как престижно для вас выиграть общий зачет Кубка мира? Можно сказать, что это пока главная победа в карьере?
– Я горжусь этим достижением и тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший этого титула. Скорее да, это можно назвать моим главным достижением помимо медали Олимпиады (бронза Лондона-2012). Золотая олимпийская медаль по-прежнему остается моей главной целью. И это возможно. Как нам показал Энтони Ирвин, даже после завершения карьеры, в 35 лет можно становиться чемпионом.
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