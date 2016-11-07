Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионов
Двукратная
олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих
регионов.
«Меня поддерживает огромное количество регионов, и я всем им безумно благодарна. Очень приятно, что мне верят и меня поддерживают. Но я пока не хочу называть их.
Уверена ли я в своей победе? Обычно я уверена во всем, что делаю. Но когда речь идет о выборах, то здесь все будет зависеть не от меня, а от тех людей, которые отдают голоса за того или иного кандидата», – приводит ТАСС слова Исинбаевой.
Напомним, Исинбаеву выдвинула Федерация легкой атлетики Волгограда. Другим кандидатом на пост президента ВФЛА стал олимпийский чемпион Андрей Сильнов.
Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.