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Елена Исинбаева: Меня поддерживает огромное количество регионов

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что перед выборами президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заручилась поддержкой многих регионов.

«Меня поддерживает огромное количество регионов, и я всем им безумно благодарна. Очень приятно, что мне верят и меня поддерживают. Но я пока не хочу называть их.

Уверена ли я в своей победе? Обычно я уверена во всем, что делаю. Но когда речь идет о выборах, то здесь все будет зависеть не от меня, а от тех людей, которые отдают голоса за того или иного кандидата», – приводит ТАСС слова Исинбаевой.

Напомним, Исинбаеву выдвинула Федерация легкой атлетики Волгограда. Другим кандидатом на пост президента ВФЛА стал олимпийский чемпион Андрей Сильнов.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря.

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