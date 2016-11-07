Владимир Морозов: Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгоняла
Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.
– Пять побед подряд на 100 м брассом – что-то новое. Как у вас пошел этот стиль?
– Брасс на особое удивление удался. Пять побед и новый рекорд России. Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгоняла. Зачастую плыли синхронно в цикл, в поворот. Обогнать удавалось только на последних метрах или даже на касании, которое прозвали «бросок кобры». Сейчас очень интересно, что я смогу сделать на чемпионате мира на стометровке брассом после некоторой работы над этим стилем.
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