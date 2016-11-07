Ананидзе пройдет курс восстановления в Грузии

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, из-за проблем со здоровьем пропустивший матч 13-го тура РФПЛ с «Томью», отправился в расположение сборной Грузии.

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, у игрока выявлен спазм мышц бедра. С результатами обследования Ананидзе вылетел на родину, где продолжит курс лечения.

12 ноября грузинская команда проведет отборочный матч чемпионата мира-2018 со сборной Молдавии. Вопрос об участии Ананидзе в этой встрече будет решаться коллегиально - медицинскими штабами «Спартака» и сборной Грузии.