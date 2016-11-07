Андреас Гранквист: С таким количеством травм у ведущих игроков «Краснодару» трудно идти без потерь

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

«Российский чемпионат – достаточно сложный, в нем нет откровенно слабых команд и проходных матчей, любой клуб здесь способен отобрать очки у фаворита, особенно если играет на своем поле.

Я не хочу оправдываться, но с таким количеством травм у ведущих игроков нам трудно идти без потерь. К тому же в России сейчас остался лишь один клуб, который сражается на трех фронтах – это «Краснодар». И на каждом из этих фронтов мы бьемся более-менее успешно», – приводит слова Гранквиста официальный сайт «Краснодара».

Напомним, в 13 турах «Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место, отставая на три очка от идущего третьим «Терека».

Добавим, что команда Игоря Шалимова продолжает играть без травмированных полузащитника Павла Мамаева и форварда Федора Смолова.