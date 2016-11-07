Андреас Гранквист: С таким количеством травм у ведущих игроков «Краснодару» трудно идти без потерь
Защитник «Краснодара»
Андреас Гранквист высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.
«Российский чемпионат – достаточно сложный, в нем нет откровенно слабых команд и проходных матчей, любой клуб здесь способен отобрать очки у фаворита, особенно если играет на своем поле.
Я не хочу оправдываться, но с таким количеством травм у ведущих игроков нам трудно идти без потерь. К тому же в России сейчас остался лишь один клуб, который сражается на трех фронтах – это «Краснодар». И на каждом из этих фронтов мы бьемся более-менее успешно», – приводит слова Гранквиста официальный сайт «Краснодара».
Напомним, в 13 турах «Краснодар» набрал 21 очко и занимает пятое место, отставая на три очка от идущего третьим «Терека».
Добавим, что команда Игоря Шалимова продолжает играть без травмированных полузащитника Павла Мамаева и форварда Федора Смолова.
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция